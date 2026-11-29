Il Napoli non sa vincere due partite di fila. Rabbia per un rigore non concesso. Il Sassuolo impone lo 0-0

29/11/2026 | 16:52:39

Il quarto pareggio per 0-0 dell’intero campionato, il secondo di questo turno, si abbatte al Mapei Stadium. Sassuolo e Napoli non vanno oltre il pari al termine di un primo tempo all’insegna della noia e una seconda frazione più movimentata, con la decisione di Massa, nei minuti di recupero, di non assegnare un calcio di rigore al Napoli (infuriato per la decisione) per tocco di pugno di Caleta-Car. Se per i neroverdi il punto è utile per smuovere la classifica, per i partenopei svanisce la possibilità di vincere la seconda partita consecutiva. Primi 45 minuti a ritmi bassissimi, in cui le occasioni più ghiotte si contano sulle dita di una mano. L’unica chance del Sassuolo avviene dopo una ventina di secondi, in cui Armand Laurienté si trova in posizione defilata all’interno dell’area di rigore, ma stringe troppo il destro e la manda fuori. Sponda Napoli, invece, è un tiro dal limite dell’area di Noa Lang, il più propositivo, a finire di poco a lato. Nella ripresa partono meglio i padroni di casa, bravi a recuperare palla su due grandi disattenzioni di Spinazzola e Beukema. Il Napoli si affaccia timidamente dalle parti di Muric, impensierendolo con un tiro forte ma centrale di Gilmour. La palla gol più nitida della partita avviene al 54esimo minuto, quando Rrahmani, sugli sviluppi di un cross, colpisce di testa a botta sicura e da pochi passi, ma il tiro è centrale e Muric respinge. La squadra di Allegri insiste, anche con gli ingressi di Neres e Favasuli, ma non riesce a sfondare e rischia di andare in svantaggio con un colpo di testa, finito fuori, di Esposito. Al 90esimo il Napoli reclama un calcio di rigore per presunto fallo di mano di Caleta-Car e l’arbitro, chiamato al monitor, decide di non assegnare il calcio di rigore per la vicinanza con il punto d’impatto.

Foto: X Napoli