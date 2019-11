Il Napoli non sa più vincere. Punto d’oro per Thiago Motta

Il Napoli frena ancora anche contro il Genoa. Al “San Paolo”, dopo l’ammutinamento della squadra e la conseguente interruzione del ritiro, c’è inevitabilmente un clima particolare. Il pubblico si divide e, tra fischi e applausi, gli azzurri provano a sbloccare il risultato. Gli ospiti non stanno a guardare e cercano sfruttare alcune ripartenze, in particolar modo nella ripresa con Pinamonti che si vede respingere sulla linea da Koulibaly una conclusione a botta sicura. Nel finale grande occasione per Elmas, subentrato al posto di Insigne, che stacca di testa e Radu compie un intervento prodigioso togliendo la palla praticamente dal sacco. Non c’è più tempo, finisce 0-0 e piovono nuovamente i fischi. Il Napoli di Ancelotti non sa più vincere e resta al settimo posto a quota 19. La squadra di Thiago Motta, nelle ultime ore in discussione, porta a casa un punto d’oro e sale in quartultima posizione con 9 punti.

Venerdì 8 novembre

20:45 Sassuolo-Bologna 3-1 (Caputo 2, Boga – Orsolini)

Sabato 9 novembre

15:00 Brescia-Torino 0-4 (Belotti 2, Berenguer 2)

18:00 Inter-Verona (Vecino, Barella – Verre)

20:45 Napoli-Genoa 0-0

Domenica 10 dicembre

12:30 Cagliari-Fiorentina

15:00 Lazio-Lecce

15:00 Sampdoria-Atalanta

15:00 Udinese-Spal

18:00 Parma-Roma

20:45 Juventus-Milan

CLASSIFICA: Inter 31; Juve 29; Roma 22; Cagliari, Atalanta, Lazio 21; Napoli 19; Fiorentina 16; Verona 15; Parma 14; Milan, Udinese, Sassuolo* 13; Bologna 12; Torino 11; Lecce 10; Genoa 9; Samp 8; Brescia*, Spal 7.

*una partita in meno

Foto: Serie A Twitter