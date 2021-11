Il Napoli non muore mai: due rigori di Zielinski e Mertens, poi Lozano e Ounas per ribaltare il Legia (4-1)

A Varsavia il Napoli ha battuto il Legia 4-1 conquistandosi il primo posto del Gruppo C di Europa League. Nonostante il risultato finale, a sbloccare la partita sono stati i polacchi passati in vantaggio al 10′ con una rete di Emreli. Nella ripresa è poi venuta fuori la grande qualità dei partenopei che hanno ribaltato la gara con due rigori di Zielinski al 51′ e Mertens al 74′. Nel finale prima Lozano e poi Ounas hanno chiuso in scioltezza il match a favore della squadra di Spalletti, al comando della classifica del girone con 7 punti. Legia scavalcato.

FOTO: Twitter Napoli