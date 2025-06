Il Napoli non ha limiti: quattro super colpi in canna (e qualche alternativa)

24/06/2025 | 23:50:15

Il Napoli è letteralmente scatenato e si sta attivando per centrare i colpi chi vi abbiamo svelato in tempi non sospetti. Dopo aver ufficializzato gli arrivi di De Bruyne e Marianucci, il primo della lista per la difesa resta Beukema (esclusiva di marzo) con possibilità intatte di arrivare a una soluzione con il Bologna. Oggi il Napoli non ha valutato alternative ed è pronto a mettere sul tavolo 30 milioni più eventuali bonus. Arriveranno due esterni offensivi: di domenica scorsa la grande sorpresa Noa Lang che si può materializzare molto presto, terremmo sempre in piedi Ndoye (prima scelta di Conte), sullo sfondo resta Chiesa, noi quasi mai abbiamo cavalcato con concretezza la pista Sancho per il club azzurro e non ci sono state accelerate di alcun tipo. Per l’attaccante la situazione è semplice: da quando il Napoli ha preso il numero di targa di Darwin Nunez (ne abbiamo parlato in esclusiva tra il 7 e l’8 maggio), il profilo di Lucca è rimasto alternativo. E lo sarà fino a quando il Napoli avrà la speranza di perfezionare quello che sarebbe uno dei colpi più prestigiosi dell’intero calciomercato estivo.

Foto: sito Liverpool