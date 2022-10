Il Napoli ne fa altri 4 all’Ajax (4-2): è qualificato agli ottavi di Champions

Il Napoli è agli ottavi di Champions: quattro partite, quattro vittorie, 12 punti in classifica e un “più 13” nella differenza reti. Il Napoli ha battuto l’Ajax per 4-2, ha segnato due gol bellissimi nel primo tempo con Lozano (4’) e Raspadori (16’), ha sfiorato in più occasioni il terzo gol con trame spettacolari. Al 4’ st Klaassen di testa ha riaperto la partita, il tris azzurro al 17’ con un rigore magistralmente trasformato da Kvaratskhelia. Alla mezz’ora Lozano ha sfiorato il poker, subito dopo gol annullato a Osimhen, al 36’ l’Aiax accorcia con un rigore di Bergwijn dopo un fallo di Juan Jesus, ma al 44’ c’è stato spazio per Osimhen che approfittato di uno strafalcione della difesa olandese e ha confezionato il 4-2. Dieci gol all’Ajax tra andata e ritorno, il Napoli è qualificato e chiaramente confida di arrivare al primo posto dopo il 4-1 rifilato al Liverpool.

Foto: sito ufficiale Napoli