Il Napoli mette gli occhi su Wieffer. Su di lui anche l’Atletico Madrid

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Napoli avrebbe messo gli occhi sul centrocampista classe 1999 Mats Wieffer, in forza al Feyenoord. L’olandese ha sinora realizzato 2 gol in 14 presenze stagionali. La squadra di Walter Mazarri vuole un centrocampista a gennaio. La partenza di Frank Anguissa con il Camerun per la Coppa d’Africa ha spinto il tecnico a chiedere un rinforzo per quella posizione. Su di lui, anche la forte concorrenza dell’Atletico Madrid, con Simeone che spinge per portarlo all’ombra del Metropolitano. Tuttavia, per ora è fermala volontà del Feyenoord di non privarsi del calciatore a gennaio, ma di rimandare ogni discorso a giugno.

Foto: Instagram Wieffer