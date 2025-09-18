Il Napoli (in 10) resiste 56′: Haaland e Doku firmano la vittoria del Manchester City. Espulso Di Lorenzo al 20′

18/09/2025 | 22:53:06

Il Manchester City batte 2-0 il Napoli all’Etihad Stadium, i campani in dieci uomini dal 20′ per espulsione di Di Lorenzo si arrendono ai gol di Haaland e Doku. Dopo un primo tempo intenso e sofferto, soprattutto per via dell’espulsione del capitano dei campani, il Napoli di Conte a Manchester è rimasto in piedi grazie a tre grandi parate di Milinkovic-Savic e da un salvataggio miracoloso di Politano a fine primo tempo. Nella ripresa i ragazzi di Guardiola si presentano ancora più motivati nello sbloccare il risultato e cambiano spartito. Dopo 56′ di resistenza arriva il gol di Haaland, innescato alla perfezione da Foden. Per l’attaccante norvegese è il gol numero 50 in 49 presenze di Champions League. La squadra di Guardiola non si ferma e al 65′ arriva il raddoppio dei Citizens dopo una grande giocata di Doku. Fa quello che vuole l’esterno offensivo, che riceve al limite dell’area, va via in mezzo a due, salta Beukema e segna con il mancino. Nel finale gli inglesi gestiscono senza mai andare in affanno e conservano la prima vittoria stagionale in Champions.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri (60′ Nico Gonzalez); Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Doku (69′ Savinho); Haaland. All. Guardiola.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka (72′ Gilmour); Politano (55′ Juan Jesus), Anguissa (72′ Elmas), De Bruyne (25′ Olivera), McTominay; Hojlund (72′ Neres). All. Conte.

FOTO: X City