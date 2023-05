Il Napoli ha vinto contro tutta la Serie A: l’Inter l’ultima a cadere. Non era mai successo nella storia azzurra

La vittoria sull’Inter rappresenta un record tutto azzurro per il Napoli. Considerata la sconfitta subita all’andata, quella di Simone Inzaghi era l’unica squadra non battuta da Spalletti in questo campionato. Dopo oggi, i partenopei hanno superato tutte e 19 le altre formazioni del campionato di Serie A. Non era mai successo, nella storia del Napoli.

Foto: Instagram Serie A