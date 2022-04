Il Napoli gioca a tennis: 6-1 con doppio Mertens. Il Verona inguaia Mazzarri: 2-1

Una partita brillante quella giocata dal Napoli e vinta con un netto 6-1 contro un Sassuolo scialbo e senza stimoli. Mertens (doppietta), Lozano, Osimhen, Koulibaly e Rrahmani gli autori delle reti, mentre il gol-bandiera dei neroverdi è stato realizzato da Lopez. Prestazione, quella degli uomini di Spalletti, che non farà altro che aumentare il rimpianto per le precedenti tre uscite, oltre che a mettere la Juventus – al momento – dietro di quattro punti. Nell’altro match delle 15, l’Hellas Verona vince 2-1 a Cagliari e complica la corsa verso la salvezza dei sardi. Barak e Caprari per gli scaligeri, di Joao Pedro la rete dei padroni di casa, poi rivelatasi inutile. Cagliari ancora quartultimo con appena tre punti di vantaggio sulla Salernitana, che sfiderà nel prossimo turno, in uno scontro diretto potenzialmente esplosivo.

Foto: Twitter Napoli