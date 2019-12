Il Napoli frena ancora, è 1-1 a Udine: Zielinski risponde a Lasagna

Il Napoli frena ancora e non sa più vincere: l’Udinese passa in vantaggio al 32′ con Lasagna, nella ripresa Llorente prende il posto di Insigne, ma il pareggio arriva solo al 69′ con l’ex Zielinski. Nel finale, precisamente all’80’, viene espulso Maksimovic dalla panchina. Con questo pareggio aumentano i malumori in casa azzurra, la squadra di Ancelotti è sempre più lontana dalla zona Champions. Mentre i friulani salgono a quota 15 in quindicesima posizione.

Venerdì 6 dicembre

20:45 Inter-Roma 0-0

Sabato 10 dicembre

15:00 Atalanta-Verona 3-2 (Malinovskyi, Muriel, Djimsiti – Di Carmine 2)

18:00 Udinese-Napoli 1-1 (Lasagna – Zielinski)

20:45 Lazio-Juventus

Domenica 11 dicembre

12:30 Lecce-Genoa

15:00 Sassuolo-Cagliari

15:00 Spal-Brescia

15:00 Torino-Fiorentina

18:00 Sampdoria-Parma

20:45 Bologna-Milan

CLASSIFICA: Inter 38; Juve 36; Lazio 30; Roma 29; Cagliari, Atalanta 28; Napoli 21; Parma, Verona 18; Torino, Milan 17; Fiorentina, Bologna 16; Udinese 15; Lecce, Sassuolo* 14; Sampdoria 12; Genoa 10; Spal 9; Brescia* 7.

*una partita in meno

Foto: Napoli Twitter