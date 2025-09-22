Il Napoli fa poker e vola da solo in vetta: Pisa battuto 3-2 con brivido finale

22/09/2025 | 22:48:59

Il Napoli batte il Pisa 3-2 nel posticipo della 4a giornata di Serie A. Un Napoli che ha faticato tanto per venire a capo della gara. Successo che proietta i campioni d’Italia al comando solitario a punteggio pieno, con 12 punti.

Pisa che reclama un calcio di rigore per un tocco di mano di Beukema. Il VAR dopo un controllo fa continuare. Il Napoli passa in vantaggio al 28′. Azione di Hojlund, para il portiere, sulla respinta irrompe Elmas di testa e insacca. Ma Hojlund era in fuorigioco e la rete vien e annullata.

Al 39′ la sblocca il Napoli. Cross di Spinazzola per Gilmour, controllo a seguire del giocatore scozzese, conclusione di sinistro e rete del Napoli. Ancora proteste Pisa per un rigore a inizio azione, prima del ribaltamento di fronte del Napoli e della rete. Ma anche qui è tutto regolare.

Al 44′ Leris in spaccata va vicino al pareggio, si oppone Meret. Il Napoli va all’intervallo in vantaggio per 1-0.

Il Napoli parte forte nella rirpesa, cercando di chiudere la gara. Ci prova McTominay, conclusione da fuori, palla alta. Al 59′, dal nulla, arriva il calcio di rigore per il Pisa. Mischia in area, conclusione di Nzola, tocca di mano Di Lorenzo. Dopo un con trollo al Var, il penality viene assegnato. Nzola non sbaglia spiazzando Meret. Il Napoli si fionda in attacco, provando a tornare subito in vantaggio. Al 73′ conclusione di Spinazzola da fuori e Napoli che torna avanti. Il portiere del Pisa non esante da colpe sul nuovo vantaggio campano. All’ 80′ regola Napoli, si ferma Buongiorno.Buongiorno ha rimediato un infortunio muscolare e ha chiesto il cambio, avvenuto poi con Juan Jesus.

Napoli che continua a giocare e all82′ trova il 3-1. Si sblocca l’uomo più atteso e chiacchierato, l’attaccante Lucca che trova il tris su assist di McTominay.

Al 90′ il Napoli trema. Erroraccio di Di Lorenzo, che liscia un rinvio. Palla in mezzo dove il giovane Lorean riapre i giochi. Soffre il Napoli che trema. Il Pisa ci crede fino alla fine.

