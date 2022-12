Il Napoli fa il pieno di entusiasmo: sold-out i match con Inter e Sampdoria

La ripresa del campionato prepara un mese di gennaio piuttosto ostico per il Napoli, chiamato ad affrontare Inter e Juventus nelle prime settimane del mese. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, la tifoseria partenopea avrebbe già fatto registrare una vendita importante per il settore ospiti di San Siro (vietato ai residenti in Campania) e per il match casalingo contro i bianconeri (previsto per il 13 gennaio), per il quale però i settori popolari non risultano ancora disponibili. Grande entusiasmo anche per la trasferta del Ferraris contro la Sampdoria, sold-out anche in questo caso in vista dell’8 gennaio.

foto: profilo Twitter SSC Napoli