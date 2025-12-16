Il Napoli è a Riad. Tra i convocati c’è anche Lukaku

16/12/2025 | 22:37:55

Il Napoli è atterrato a Riad dove sfiderà il Milan per la semifinale di Supercoppa Italiana. l volo, partito da Capodichino intorno alle 16.00 è atterrato qualche minuto fa all’aeroporto internazionale King Khalid . Giovedì sera è in programma la semifinale della Supercoppa contro il Milan di Massimiliano Allegri e tra i convocati figura anche Romelu Lukaku, partito regolarmente con il gruppo. Per il belga possibilità di tornare in campo dopo una lunga assenza, ovviamente non dall’inizio.

Foto: sito Napoli