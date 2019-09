Il Napoli dilaga a Lecce, la Roma espugna Bologna all’ultimo secondo. Primi punti per la Samp

Terminano le tre partite della 15 valide per questa quarta giornata di Serie A. Il Napoli ne rifila 4 al Lecce al Via del Mare, con Llorente protagonista assoluto con una doppietta dopo il gol segnato al Liverpool in Champions. Le altre reti sono di Insigne (rigore) e Ruiz, mentre il gol della bandiera per i giallorossi lo segna Mancosu su rigore. A proposito di giallorossi: la Roma fatica a Bologna ma passa all’ultimo secondo con la rete di Dzeko, proprio a tempo scaduto. Le altre reti che determinano il 2-1 finale sono di Kolarov su punizione e di Sansone su rigore. Trova invece i suoi primissimi punti in classifica la Sampdoria di Di Francesco, a cui basta nel primo tempo l’acuto di Gabbiadini per domare un Torino che va ko per la seconda settimana consecutiva.

Venerdì 20 settembre

20:45 Cagliari-Genoa 3-1 (Simeone, aut. Zapata, Joao Pedro – Kouame)

Sabato 21 settembre

15:00 Udinese-Brescia 0-1 (Romulo)

18:00 Juventus-Verona 2-1 (Ramsey, Ronaldo – Veloso)

20:45 Milan-Inter 0-2 (Brozovic, Lukaku)

Domenica 22 settembre

12:30 Sassuolo-Spal 3-0 (Caputo 2, Duncan)

15:00 Bologna-Roma 1-2 (Sansone rig – Kolarov, Dzeko)

15:00 Lecce-Napoli 1-4 (Mancosu rig – Llorente 2, Insigne rig, Ruiz)

15:00 Sampdoria-Torino 1-0 (Gabbiadini)

18:00 Atalanta-Fiorentina

20:45 Lazio-Parma

CLASSIFICA: Inter 12; Juventus 10; Napoli 9; Roma 8; Bologna 7; Atalanta, Milan, Torino, Cagliari, Brescia, Sassuolo 6; Lazio, Genoa, Verona 4; Parma, Lecce, Sampdoria Spal e Udinese 3; Fiorentina 1.

Foto: twitter Napoli