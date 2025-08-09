Il Napoli cresce: doppio De Bruyne (più assist) e 3-2 al Girona

09/08/2025 | 21:12:24

Il Napoli è in crescita ben oltre il 3-2 che ha consentito di battere il Girona. Un salto di qualità rispetto alla squadra imballata delle ultime prestazioni, un buon primo tempo caratterizzato da una partenza razzo con doppietta di De Bruyne e assist per il momentaneo 1-0 firmato Di Lorenzo dopo appena 5 minuti. Al 16’ e al 23’ i due gol del fuoriclasse belga, il primo con il destro dopo un bel lavoro di Lukaku, il secondo di sinistro. Il Girona ha accorciato prima dell’intervallo con una doppietta di Stuani, nella ricorda dal 15’ in poi la girandola di cambi, i primi ad entrare Gilmour e McTominay al posto di Lobotka e Neres. Il Girona sfiora in un paio di volte il pareggio, McTominay si divora il gol del 4-2, ma per Conte è stata una serata di buone indicazioni. Foto: Instagram De Bruyne