Il Napoli con dedica a Diego: Insigne, Fabian Ruiz, Mertens e Politano stendono la Roma

Si ferma il grande momento positivo della Roma. I giallorossi cadono nettamente 4-0 a Napoli, nella serata del ricordo per Diego Armando Maradona.

Gli Azzurri hanno controllato la gara in lungo e in largo. Vantaggio partenopeo al 31′ con una punizione stupenda di Insigne, con conseguente dedica a Diego con il bacio alla maglietta a lui dedicata (qui il video).

Il Napoli ha avuto altre occasioni per chiudere subito la gara, con la Roma che però restava in piedi anche grazie a Mirante. I giallorossi perdevano per infortunio Veretout e Mancini.

Nella ripresa, ancora bene il Napoli, al 65′ sinistro da fuori di Fabian Ruiz che batteva Mirante. La Roma dopo il 2-o prova a scuotersi, ma mai con convinzione.

Nel finale, all’81’ , tap-in di Mertens per il 3-0, dopo un tiro di Elmas respinto corto da Mirante. Alla festa partecipa anche Politano, che segna un gran gol al termine di una bella azione personale e chiude la gara sul 4-0.

Vittoria netta del Napoli che riscatta quindi il ko con il Milan e omaggia Maradona alla grande. Per la Roma primo ko in campionato sul campo.

Foto: Twitter Napoli