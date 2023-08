Il Napoli cala il bis in amichevole all’Apollon Limassol: 2-0, a segno Osimhen e Simeone

Il Napoli chiude la sua preparazione estiva con una vittoria nel segno dei bomber. Il ritiro di Castel di Sangro, il secondo dopo la prima fase a Dimaro, termina con un 2-0 all’Apollon Limassol firmato da Osimhen e da Simeone. Partenopei schierati col 4-3-3 con Raspadori esterno d’attacco e i rientri di Kvaratskhelia e Osimhen a completare il reparto, hanno il predominio territoriale, ma non lo sfruttano. Dopo un primo tempo senza grandi emozioni, nella ripresa cambia la musica e il Napoli inizia a creare di più e all’ora di gioco passa in vantaggio con Osimhen che sfrutta un bell’assist di Mathias Olivera e sul secondo palo ha il più facile dei tap-in, col pallone soltanto da spingere in porta. Il raddoppio è firmato Giovanni Simeone: lancio lungo di Juan Jesus, scatto perfetto del Cholito e scavino a tu per tu col portiere. Quarta rete nel suo pre-campionato: l’argentino è stato tra i migliori. Garcia regala l’esordio in maglia azzurra sia a Cajuste, subentrato a Zielinski al 65′, che a Natan, a cui concede gli ultimi dieci minuti (più recupero) nel ruolo che era di Kim, entrando al posto di Juan Jesus.

Foto: Instagram Napoli