Il Napoli bloccato a Bologna (0-0). Osimhen sbaglia un rigore, esce e se la prende con Garcia

Il Napoli frena ancora: dopo il 2-2 in rimonta a Marassi contro il Genoa, soltanto 0-0 a Bologna. Nel primo tempo un palo di Osimhen in avvio e una conclusione alta di Raspadori in chiusura. Nella ripresa la svolta possibile al 28’: rigore per il Napoli per un braccio di Calafiori da poco subentrato all’infortunato Lucumí, incredibilmente fuori l’esecuzione di Osimhen. Lo stesso Osimhen, sostituto nel finale, ha dimostrato di non gradire facendo chiari cenni verso Garcia sull’opportunità di giocare con due punte piuttosto che sostituirlo. Non proprio un bel momento.

Foto: Instagram Napoli