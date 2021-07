Il Napoli arriva a Dimaro: Spalletti e la squadra salutano i tifosi. Foto e video

Oggi inizia il ritiro del Napoli in quel di Dimaro. Gli azzurri sono appena giunti in Trentino, dove trascorreranno i prossimi dieci giorni per preparare la nuova stagione. Tante le assenze tra i calciatori, ma ovviamente c’è mister Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo si è soffermato a salutare i supporters presenti ad accogliere i partenopei. Di seguito le prime immagini e il video.

(1) SSC Nap⚽️li News su Twitter: “Napoli have arrived in Dimaro! ☀️ (📹 @tuttonapoli) https://t.co/MyFT6tmV0s” / Twitter

Foto: Twitter Napoli