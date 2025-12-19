Il Napoli accusa Allegri: “Pesanti e reiterati insulti a Oriali”

19/12/2025 | 09:20:50

Durissimo comunicato del Napoli dopo quanto accaduto ieri sera nella semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan.

“La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Orali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto”.

Foto: sito milan