Il Mundo Deportivo parla del futuro del centrocampista di proprietà del Real Madrid, Dani Ceballos. Lo spagnolo che in questi giorni si sta allenando con i Blancos, è pronto a volare in Inghilterra per trattare la sua permanenza all’Arsenal. Non si esclude dunque, dopo la parentesi in Premier League di questa stagione, la possibilità di rimanere nei Gunners per il fantasista.

Foto: Twitter Arsenal.