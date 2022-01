Il Mouscron attacca il Lille: “Ci è debitore di una somma cospicua”

Il gemellaggio tra il Mouscron e i campioni di Francia del Lille sembra aver danneggiato il club belga, che attraverso un comunicato ufficiale fa sapere che i suoi giocatori si sono rifiutati di allenarsi a causa dei ritardi degli stipendi del mese di dicembre: “La direzione ha preso atto di questa decisione. Non negando in alcun modo i problemi incontrati dal club in questi mesi per onorare gli stipendi, ci tiene a sottolineare che questa delicata situazione è dovuta solo al fatto della decisione unilaterale del LOSC di non rispettare i propri impegni. Durante la collaborazione tra i due club, Mouscron aveva dovuto aumentare notevolmente i propri costi accogliendo un folto gruppo di giocatori del LOSC in cambio di un accordo finanziario. Ciò ha permesso a giocatori come Koffi o Onana, ad esempio, di evolversi in un campionato professionistico belga invece di vegetare in un campionato amatoriale francese. Attraverso questa operazione, il LOSC ha beneficiato della copertura mediatica dei suoi giocatori e quindi di un guadagno finanziario. Per non parlare del fatto che questa operazione era meno costosa per il LOSC rispetto a mandare i suoi giocatori in una divisione francese inferiore. È il mancato rispetto di questo accordo che oggi fa precipitare il club in questa delicata situazione”. Il comunicato conclude poi: “Il club francese ci è debitore di una somma cospicua che ci avrebbe permesso di far quadrare i conti in questa “.

FOTO: Sito Mouscron