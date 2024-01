Il Monza va sul 3-0, Harroui e Soulé (rigore) non bastano al Frosinone

Cinque gol nel match delle 15 tra Frosinone e Monza, ma che sofferenza per il Monza. Apre le marcature Dany Mota al minuto 17, bravo a sfruttare una carambola in area di rigore; il Monza torna così a segnare in campionato dopo tre partite. Verso la fine primo tempo Soulé perde una palla sanguinosa a centrocampo, Mota riparte in contropiede e serve Valentin Carboni che brucia in velocità Barrenechea e la piazza sul secondo palo. Da segnalare l’infortunio di Michele Di Gregorio al 41esimo: al suo posto il giovane Sorrentino. Ad inizio ripresa succede quasi tutto nei primi dieci minuti: Carboni porta palla, cerca di servire Colpani in area ma il pallone viene intercettato in scivolata da Soulé che buca clamorosamente il proprio portiere. Partita complicatissima per l’argentino fino a qui. Passa un minuto e Harroui sfonda su Caldirola in area di rigore e con un gran destro batte Sorrentino; l’estremo difensore poteva certo fare meglio sul tiro dell’olandese. Minuto 72: fallo di D’Ambrosio su Caso in area di rigore, sul dischetto si presenta Soulé che spiazza Sorrentino e sigla il gol del 2 a 3. Otto gol fin qui per l’argentino in prestito dalla Juventus. Il Monza sale così al decimo posto con 25 punti.

Foto: Instagram Dany Mota