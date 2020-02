Il Monza sul New York Times

Il Monza fa il giro del mondo ed arriva sul New York Times. La squadra di Brocchi è saldamente al primo posto del girone A di Serie C e si prepara ad una grande ascesa. Nell’intervista rilasciata al giornale statunitense il DG Filippo Antonelli ripercorre la crescita e quanto le cose siano cambiate. “Prima per discutere di un calciatore doveva chiamare quattro o cinque volte – si legge – Ora è un po’ diverso, quasi tutti rispondono già alla prima chiamata”. Effetto Berlusconi-Galliani. L’articolo racconta di quanto a primo impatto il club sia rimasto quello quello di sempre, mantenendo il timbro di cordialità e familiarità. Un club che mantiene i valori della sua dimensione, ma con grandi ambizioni.

Foto: AC Monza