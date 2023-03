Il Monza ritrova la vittoria, decisiva la prima rete stagionale di Izzo: 2-1 all’Empoli

Il Monza di Raffaele Palladino ritrova i tre punti dopo le due sconfitte consecutive rimediate da Milan e Salernitana. I brianzoli si impongono con il risultato di 2-1 sull’Empoli di Paolo Zanetti. Una rete per tempo basta ai padroni di casa per superare i toscani, che al 51′ avevano ristabilito la parità con Satriano dopo la rete di Ciurria al 19′. Al 67′ è il difensore Armando Izzo (sua prima rete stagionale) a fissare il risultato sul definitivo 2-1. Il difensore campano, in prestito dal Torino, ha insaccato in rete con un colpo di testa dagli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Caprari.

(Foto: Twitter ufficiale Monza)