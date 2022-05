Monza, è festA grande: promozione storica per Berlusconi e Galliani, 4-3 a Pisa!

Il Monza ce l’ha fatta. Il club brianzolo di Berlusconi e Galliani ha centrato la prima storica promozione in Serie A. Dopo la delusione per la promozione diretta sfumata per un soffio, ai playoff la compagine lombarda è riuscita a centrare il suo obiettivo.

Battuto il Pisa nella finale di ritorno, dopo il successo per 2-1 dell’andata. All’Arena Garibaldi è andata in scena una gara pazza, assurda, con tanti colpi di scena e ribaltoni.