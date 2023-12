Il Monza in corsia di sorpasso per Katseris

Il Monza è in corsia di sorpasso per Panos Katseris, centrocampista classe 2001 in uscita da Catanzaro. Negli ultimi giorni si era parlato di una strategia vincente del Torino, in verità – secondo quanto raccontato da Sportitalia – il Monza crede di poter mantenere il vantaggio e di potersi assicurare Katseris per la prossima estate. L’intenzione, infatti, è quella di lasciarlo a disposizione di Vivarini per l’intero campionato di Serie B.

Foto: Logo Monza