Il mondo del calcio si stringe attorno a Mihajlovic: “Forza Sinisa”

Qualche istante fa, il triste annuncio in conferenza stampa: “Ho la leucemia”. Sinisa Mihajlovic, in lacrime, ha parlato poco fa della terribile malattia che lo ha improvvisamente colpito. Il mondo del calcio, nel frattempo, si è immediatamente stretto attorno a lui. Tanti i messaggi di incoraggiamento ricevuti dall’allenatore del Bologna, a partire dalle squadre di club nelle quali ha militato nel corso della propria carriera da calciatore. “Dopo pioggia viene sole. #ForzaSinisa, lotta e vinci come sempre, come sai fare tu. La #Sampdoria e i sampdoriani sono con te”, è il tweet pubblicato dalla Samp; “Forza Sinisa, l’Inter è al tuo fianco in questa battaglia”, il messaggio visibile sul profilo ufficiale dei neroazzurri. “Insieme abbiamo vinto tanto. Siamo con te anche in questa battaglia”, è invece il tweet che la Lazio ha voluto dedicare all’ex centrocampista biancoceleste. Torino, Cagliari, Roma, Milan, Empoli e non solo. Sono tanti i club e i personaggi del mondo del calcio che hanno voluto esprimere la propria vicinanza nei confronti di Mihajlovic. Lo stesso ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha voluto inviare un messaggio all’allenatore serbo: “Sei troppo forte! Questo ti fa un baffo e poi dobbiamo giocare a padel”, è quanto pubblicato in un post dall’ex tecnico dell’Inter. Dopo le tante vittorie ottenute sul campo, ora, per Mihajlovic è giunto il momento di vincere la battaglia più importante. Il mondo del calcio è con lui.

Foto: twitter ufficiale Bologna