Il mondo del calcio piange Miguel Van Damme: morto a 28 anni per una leucemia

Grande dolore nel mondo del calcio per la scomparsa di Miguel Van Damme, portiere belga morto all’età di 28 anni a causa di una leucemia che gli era stata diagnosticata per la prima volta nel 2014. L’estremo difensore, che militava fra le fila del Cercle Brugge, era già guarito dalla malattia ed aveva anche ripreso a giocare, salvo poi doversi fermare nuovamente nel 2019.

Questo il comunicato del club: “È con grande tristezza che annunciamo che il nostro amico e compagno di squadra Miguel Van Damme ha perso la sua lunga e irregolare battaglia contro la leucemia. Le parole non bastano per descrivere quello che proviamo, anche se sapevamo che le cose non andavano bene da un po’. Oggi è un giorno estremamente difficile nei quasi 123 anni di storia del Cercle Brugge. Il nostro pensiero va in primo luogo alla moglie Kyana, alla figlia Camille, ai genitori di Miguel, alla sorella Francesca ma anche ai suoi tanti amici e familiari.