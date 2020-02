Il mondo del calcio piange Luciano Gaucci. Il nostro cordoglio

Il mondo del calcio piange Luciano Gaucci. L’ex presidente del Perugia, un grande personaggio anche sotto l’aspetto mediatico, è scomparso a 81 anni a Santo Domingo. Tra gli anni novanta e i primi del duemila, Gaucci è stato il principale artefice della cavalcata del club umbro, dalla Serie C alla Serie A con Serse Cosmi in panchina e Materazzi, Grosso, Liverani, Baiocco, Nakata e Miccoli in campo. Alla famiglia Gaucci vanno le condoglianze ed un abbraccio affettuoso da parte di Alfredo Pedullà e di tutta la redazione.

Foto: consumatrici.it