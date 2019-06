Il mondo del calcio piange la scomparsa di Reyes. Monchi: “Un dolore incredibile”

La brutta notizia della morte di Jose Antonio Reyes ha sconvolto tutto il mondo del calcio. Questa sera prima dell’inizio della finale di Champions League, le due squadre osserveranno un minuto di silenzio in memoria dell’ex giocatore spagnolo. Messaggi d’amore e di vicinanza che sono arrivati da tutto il mondo. L’ex direttore sportivo della Roma, Monchi, ha commentato così: “Una notizia impossibile da credere, impossibile da digerire, un colpo durissimo Dio mio. Riposa in pace José Antonio Reyes. E’ un dolore incredibile. Vai adesso sulla fascia sinistra, vai da Antonio, lassù”.

Foto: Sito Siviglia

Noticia imposible de creer, imposible de digerir, que duro Dios mío….DEP José Antonio Reyes…. que pena más grande.. Vaya banda izquierda vais a hacer Antonio y Tu, allá arriba pic.twitter.com/utwgqfG1CH — Monchi (@leonsfdo) June 1, 2019

Messaggi di cordoglio sono arrivati dalle squadre di tutte il mondo:

No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) June 1, 2019

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that our former player Jose Antonio Reyes has died in a traffic collision in Spain. Jose Antonio Reyes: 1983-2019 Rest in peace, Jose ❤️ pic.twitter.com/AT6rLFutvI — Arsenal FC (@Arsenal) June 1, 2019

El FC Internazionale Milano lamenta el fallecimiento del jugador español José Antonio Reyes. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y allegados. pic.twitter.com/mQHrjhEiX5 — Inter (@Inter_es) June 1, 2019

Hoy es un día muy triste para toda la familia perica. Ha fallecido nuestro exjugador José Antonio Reyes. Desde el RCD Espanyol de Barcelona queremos expresar nuestro más sentido pésame y trasladar todo nuestro apoyo a la familia y al @SevillaFC.#RCDE | #EspanyoldeBarcelona pic.twitter.com/Qf1lW0kwrY — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) June 1, 2019

La familia atlética está de luto. Ha fallecido nuestro exjugador José Antonio Reyes. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz — Atlético de Madrid (@Atleti) June 1, 2019

Messaggi che ovviamente sono arrivati anche da molti ex compagni di squadra, come Fabregas: “Il mio primo grande amico nel mondo del calcio professionistico. Un ragazzo umile che aveva sempre il sorriso sul viso, grandissimo calciatore e persona fenomenale. Non dimenticherò mai quando tu e la tua famiglia mi avete fatto entrare a casa vostra durante il mio primo anno in Inghilterra, quando avevo solo 16 anni. Sei stato uno dei talenti più grandi talenti del nostro calcio e so che non mi sbaglio. Due giorni fa stavo parlando di te in un’intervista, forse è stato un segno, chissà. Non ti dimenticherò mai. Riposa in pace José Antonio Reyes. Ti voglio tanto bene. Cesc”.

Muy triste.. toda la vida por delante.. Sin palabras estamos. Recordar ese año tan bonito en Sevilla que vivimos.. esas tardes y noches de póker o ese concierto del Barrio juntos.. Descansa en paz José Antonio Reyes. pic.twitter.com/EcaEVsrSIL — Gerard Deulofeu (@gerardeulofeu) June 1, 2019