Il Mondiale per Club verso un nuovo format. Infantino: “Non più un solo club per confederazione”

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino ha dichiarato da Doha che vorrebbe ampliare le partecipanti al Mondiale per club, per stimolare la competizione internazionale tra i club. “Ci stiamo concentrando sulla competizione globale nella Coppa del Mondo per club, ad esempio, per avere non solo un club per ogni confederazione, ma più partecipazione, perché dobbiamo stimolare il calcio dei club in tutto il mondo”, queste le parole pronunciate dal numero 1 della FIFA e rilanciate da France Football.

Foto: twitter Fifa