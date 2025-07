Il Mondiale per Club è del Chelsea! Tris al PSG firmato da Palmer (doppietta) e Joao Pedro

13/07/2025 | 23:16:15

La prima edizione del Mondiale per Club è del Chelsea! Show dei Blues che travolgono i Campioni d’Europa del PSG per 3-0. La gara si è sbloccata al 22′, con l’uomo più atteso: Cole Palmer ha ricevuto da Malo Gusto al limite e, tutto solo, ha piazzato con il mancino nell’angolino sinistro. Nulla da fare per Donnarumma, i campioni d’Europa sono sotto. Al 30′ arriva anche il raddoppio dei Blues. Ancora lui, ancora Cole Palmer che se la prepara benissimo: finta, controfinta e in buca d’angolo. Nei minuti finali della prima frazione di gioco arriva anche la rete del 3-0 firmata da Joao Pedro. Nei minuti finali della gara il PSG è rimasto anche in dieci uomini per l’espulsione di Joao Neves.

Foto: Instagram Chelsea