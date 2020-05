Il Monchengladabch e lo stadio pieno ai tempi del Coronavirus: ecco 20 mila sagome di cartone sugli spalti

Per poter riempire il proprio stadio, Stadion im Borussia-Park, il Borussia Monchengladbach, prima del match contro il Bayer Leverkusen, ha deciso di posizionare 20mila sagome di cartone dei propri tifosi sulle tribune di tutto l’impianto.

Welcome to BORUSSIA-PARK! 🏟️

Today's fans have already taken their seats 👥#GladToBeBach #BMGB04 pic.twitter.com/xMNG7c8hcU

— Gladbach (@borussia_en) May 23, 2020