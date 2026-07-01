Il Modena annuncia Montevago, l’attaccante per la svolta

01/07/2026 | 13:10:34

Daniele Montevago è il nuovo attaccante del Modena, adesso è ufficiale. Trattativa rapida impostata e chiusa nel giro di una settimana come dai noi anticipato. Conferme anche sui dettagli, circa un milione per il cartellino. Montevago ha dimostrato di avere un potenziale importante e ora ha le caratteristiche necessarie per imporsi in Serie B. È questo l’auspicio del Modena che confida nella svolta per una stagione ricca di soddisfazioni.