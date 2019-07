Il Ministro dello Sport del Camerun attacca Seedorf: “Non è adatto a questo lavoro”

L’eliminazione agli ottavi di finale della Coppa d’Africa ha scatenato molte polemiche in Camerun. La squadra allenata da Clarence Seedorf, battuta 3-2 dalla Nigeria nella fase ad eliminazione diretta, ha subito numerose critiche. La più dura è arrivata direttamente dal Ministro dello Sport Narcise Mouelle Kombi, che intervistato da CRTV si è scagliato contro la squadra e, soprattutto, contro l’ex centrocampista del Milan. “Tenere Seedorf alla guida della nostra Nazionale è una questione sotto gli occhi di tutti. Sulla base di quanto accaduto non credo si possa parlare di rinnovo, il suo mantenimento mi sembra un problema. Ho chiesto al presidente della Federazione di notificarglielo. La nostra squadra ha mostrato un gioco inefficiente, prevedibile e monotono. Mancava un vero leader, l’eliminazione dalla Coppa d’Africa ha certificato l’incapacità di Seedorf di costruire una squadra vincente e di gestire il gruppo portando ordine e disciplina. Non è adatto a questo lavoro”.

Foto Twitter Federazione Camerun