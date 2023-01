Il Ministro degli Interni e gli incidenti sull’A1: “Sto valutando provvedimenti. Credo ci siano gli elementi per una serie di Daspo”

Il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi, oggi pomeriggio a Firenze, ha parlato al termine della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: “Sto valutando provvedimenti” in seguito agli scontri tra tifosi avvenuti domenica sull’A1 “e mi riservo di farlo a breve. Mi riservo di vedere i risultati del lavoro del comitato di analisi, ma non escludo provvedimenti. Ci sono in corso accertamenti per verificare le responsabilità. Credo che ci siano elementi e che una serie di Daspo possano essere emessi. Noi ci muoveremo nelle direzioni della tutela generale dell’ordine pubblico e nell’individuazione delle responsabilità”.

Foto: Twitter Piantedosi