Il Milan vince l’amichevole contro la Pro Sesto per 6-0

Il Milan vince 6-0 la sua prima partita stagionale contro la Pro Sesto, squadra che milita in Serie C. L’amichevole, andata in scena nel pomeriggio, vede come primo marcatore Bennacer. A seguire, i gol di Leao e di Castillejo fanno chiudere il primo tempo sul 3-0. Nella ripresa, l’autogol di Fasolini e la doppietta dell’ungherese classe 2003 rossonero, Kerkez, chiudono il match.

Full-time at Milanello

The first friendly of the new season ends with a win 🔴⚫#MilanProSesto #SempreMilan pic.twitter.com/6gpFlhDVpw — AC Milan (@acmilan) July 17, 2021

Foto: Milan Twitter