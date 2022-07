Il Milan vince e convince: 2-0 a Marsiglia con Messias e Giroud

Grande successo in amichevole per il Milan, che oggi ha piegato per 2-0 il Marsiglia al Velodrome, tutto esaurito. I rossoneri sono passati in vantaggio dopo appena 11’ grazie alla rete realizzata da Messias, mentre al 28’ è arrivato il raddoppio firmato dal francese Olivier Giroud. Buon test, dunque, al Velodrome che ha visto un Milan già in gran forma in vista del campionato che inizierà tra due settimane.

Foto: twitter Milan