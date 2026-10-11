Il Milan va in vantaggio con Rabiot e si fa riprendere da Odenthal: è 1-1 col Sassuolo

11/10/2026 | 20:00:20

Il Milan di Ruben Amorim non va oltre il pari al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Dopo un primo tempo avaro di emozioni e spezzettato da continui infortuni, gravi quelli di Gabbia (uscito in barella per un problema al flessore) e Leysen, nella seconda frazione la gara si è aperta, regalando continui ribaltamenti di fronte. Sono i rossoneri a passare in vantaggio grazie al terzo gol in campionato di Rabiot, abile a scoccare una freccia mancina da posizione defilata. Pochi minuti dopo, sugli sviluppi di una mischia furibonda, è Odenthal il più lesto di tutti a toccare quanto basta per trafiggere Maignan. Termina 1-1.

Foto: X Milan