Il Milan torna a sorridere con Calhanoglu e Theo: 2-0 sul Benevento

Il Milan di Stefano Pioli si aggiudica tre punti importantissimi per la corsa Champions contro un Benevento in cerca di punti per la salvezza. A San Siro finisce 2-0 per i rossoneri grazie alle reti di Calhanoglu al 6′ e di Theo Hernandez al minuto 60. Con la rete del turco il Milan è partito benissimo sfiorando anche la rete del raddoppio con Saelemaekers ed Hernandez. Il Benevento ha cercato di creare pericoli sfiorando diverse volte il gol del pareggio. Nel secondo tempo è andato Ibra più volte vicino al gol, ma sbagliando in fase realizzativa, proprio il gol di Theo Hernandez viene da una respinta di Montipò sul tiro dello svedese. Il Benevento ha cercato fino all’ultimo di attaccare senza riuscire a trovare la porta. Per il Milan tre punti importanti in chiave Champions per lottare fino all’ultima giornata. All’ultimo minuto da segnalare il cartellino giallo a Castillejo che era diffidato.

Foto: Twitter Milan