Il Milan subito a colpi di super Ibra: doppietta e 2-0 al Bologna

Parte bene la stagione del Milan di Pioli, vittorioso a San Siro nel posticipo contro il Bologna. Subito in palla Ibra, autore di una doppietta che decide le sorti della gara. Il vantaggio arriva al 35′: cross al bacio di Hernandez, lo svedese svetta in area e insacca di testa. Poi il raddoppio, questa volta dagli undici metri, al 51′. Brivido sul finale: Santander fermato dal palo, Donnarumma salva il risultato in almeno due occasioni. Il Bologna chiude la gara con un uomo in meno, a causa dell’espulsione di Dijks all’88’.

Foto: Twitter Milan