Il Milan stende il Napoli e vola al comando: a San Siro è 2-1. Non bastano De Bruyne e il rosso a Estupinian ai campani

28/09/2025 | 22:48:10

Il Milan vince il primo scontro diretto della stagione. Battuto il Napoli 2-1 al Meazza. Rossoneri che giocano un grande primo tempo, secondo tempo di sofferenza, anche per l’espulsione di Estupinian. Al 3′ si sblocca subito la contesa. Azione meravigliosa di Pulisic che semina il panico sulla fascia sinistra e poi dal lato corto dell’area di rigore trova l’inserimento sul palo opposto di Alexis Saelemaekers che deve solo spingere in porta. Risponde il Napoli. All’11’, cross di Politano dalla destra e colpo di testa sul secondo palo di Gutierrez, Maignan respinge. Pochi secondi dopo il francese deve dire no anche al destro da buona posizione di McTominay.

Il Milan torna a farsi pericoloso al 22′, Pulisic lancia Fofana verso la porta del Napoli, il francese calcia con il sinistro a tu per tu con Meret, palla alta di poco sopra la traversa. Al 33′ arriva il 2-0 dei rossoneri. Percussione di Pavlovic che trova Fofana in area, sponda per Pulisic che di destro batte Meret. Il Milan va all’intervallo sul 2-0, un ottimo primo tempo dei rossoneri.

Nella ripresa il Napoli parte forte per provare a riaprire la sfida. Cross dalla destra di Politano e colpo di testa di Anguissa, miracolo di Maignan. La palla arriva a Di Lorenzo che sta per calciare a porta vuota, ma c’è l’intervento di Estupinan che commette fallo. Rigore per il Napoli. Giallo per il terzino milanista. Il VAR però controlla e Chiffi deve espellere l’esterno rossonero. Al 60′, De Bruyne va sul dischetto e segna il gol del 2-1. Il Napoli torna prepotentemente in partita, con un uomo in più. Parte la girandola dei cambi, Conte si gioca le carte Neres, Lucca e Noa Lang, Allegri inserisce Leao.

Al 79′ problemi per Tomori, entra De Winter. Forcing finale del Napoli, Elmas ha una chance, murato dalla difesa rossonera. Ci prova Lang da fuori, para Maignan. Vengono assegnati 7 minuti di recupero. Al 91′ sinistro clamoroso di Neres, incrocio sfiorato. Assalta il Napoli il fortino milanista. Al 96′ ancora Neres, come prima, sinistro a giro, para Maignan. Finisce 2-1, il Milan sale al comando a 12 punti, insieme proprio al Napoli e alla Roma.

Foto: sito Milan