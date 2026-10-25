Il Milan si rialza: Pulisic e Hutchinson abbattono l’Udinese (2-0)

25/10/2026 | 22:37:01

Il Milan si scrolla di dosso la sconfitta in Europa League contro il Bournemouth, battendo l’Udinese per 2-0. I rossoneri non hanno perso tempo e hanno subito attaccato i padroni di casa, indirizzando sin dai primi minuti la partita a proprio favore. Al 6′, infatti, il Milan è passato in vantaggio grazie alla rete di Christian Pulisic, servito da Luka Modrić. Dopo il gol, la gara è entrata in una fase di equilibrio, con nessuna delle due formazioni capace di rendersi più pericolosa dell’altra. Le squadre sono quindi rientrate negli spogliatoi sul punteggio di 0-1.

Nella ripresa, il Milan è tornato a imporsi sui padroni di casa, trovando il raddoppio al 65′. A chiudere definitivamente i conti è stato Omari Hutchinson, che ha firmato la seconda rete rossonera, fissando il risultato sullo 0-2 finale.

Foto: X Milan