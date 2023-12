Il Milan sbanca Newcastle (2-1) ma va in Europa League. Atletico Madrid, comodo 2-0 sulla Lazio

Conclusa la fase a gironi di Champions League.

La Lazio perde 2-0 al Wanda Metropolinato, in casa dell’Atletico Madrid. Gara valevole per il primo psoto del girone, che i colchoneros hanno ampiamente meritato. Vantaggio dei padroni di casa all’8′ con Griezmann. Annullato un gol anche ai colchoneros, sul finale di primo tempo, per fuorigioco di Lino. Nella ripresa, però, è lo stesso Lino ha raddoppiare e a mettere al sicuro il doppio vantaggio alla compagine spagnola che chiude il girone al primo posto. Lazio comuqnue agli ottavi, sarà in seconda fascia nei sorteggi, come Napoli e Inter.

Al St. James Park, grande partita tra Newcastle e Milan. Vince il Milan 2-1, ma non ottiene il pass per gli ottavi di Champions. Ottima prova di orgoglio dei rossoneri che battono gli inglesi in rimonta. Newcastle che ha fatto la partita nel primo tempo, costruendo diverse palle gol. Salvataggio di Tomori sulla linea al 18′. Milan che ha avuto anche una grossa chance con Leao, che di destro a giro ha sfiorato il palo della porta inglese. Ma poi il Newcastle ha continuatoi ad attaccare, trovando il vantaggio al 33′ con Joelinton, grande conclusione dal limite, per la rete del vantaggio. Milan nervoso e fuori da tutto al 45′. Ma nella ripresa, grande reazione della compagine rossonera. Al 59′, è Pulisic a regalare la rete del pari ai rossoneri. Il Newcastle torna ad attaccare, miracolo clamoroso di Maignan, una parata meravigliosa, a salvare il pareggio su Guimaraes. Il Milan in contropiede fa male, prima Leao colpisce un palo clamoroso. Poi è Chukwueze a regalare in contropiede la rete del 2-1 del Milan, che vale almeno l’Europa League. Finale nervoso, palo anche di Tomori, ma finisce 2-1. Il Milan vince, ma va in Europa League, nonostante il pareggio del PSG, che si qualifica grazie alla migliore differenza reti. Il Newcastle, per 10 minuti era stato agli ottavi di Champions, esce fuori da tutto.

Foto: Instagram Milan