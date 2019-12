Il Milan sbanca il Dall’Ara: Piatek, Hernandez e Bonaventura piegano il Bologna 3-2

Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Milan di Pioli. I rossoneri sbancano Bologna al termine di un match combattuto e ricco di emozioni. Al Dall’Ara finisce 3-2: decisivi i gol di Piatek (su rigore), Theo Hernandez (grande inserimento su perfetto assist di Suso) e Bonaventura (chirurgico mancino dal limite dell’area). Al Bologna di Mihajlovic non basta l’autogol di Hernandez in chiusura di primo tempo e il penalty trasformato da Sansone nei minuti finali. Il Milan, dopo la vittoria con il Parma, passa così anche a Bologna e torna nella parte sinistra della classifica. Tre punti fondamentali per i rossoneri, che confermano i progressi delle ultime settimane.

Venerdì 6 dicembre

20:45 Inter-Roma 0-0

Sabato 10 dicembre

15:00 Atalanta-Verona 3-2 (Malinovskyi, Muriel, Djimsiti – Di Carmine 2)

18:00 Udinese-Napoli 1-1 (Lasagna – Zielinski)

20:45 Lazio-Juventus 3-1 (Luiz Felipe, Milinkovic-Savic, Caicedo – Ronaldo)

Domenica 11 dicembre

12:30 Lecce-Genoa 2-2 (Falco, Tabanelli – Pandev, Criscito)

15:00 Sassuolo-Cagliari 2-2 (Berardi, Djuricic – Joao Pedro, Ragatzu)

15:00 Spal-Brescia 0-1 (Balotelli)

15:00 Torino-Fiorentina 2-1 (Zaza, Ansaldi – Caceres)

18:00 Sampdoria-Parma 0-1 (Kucka)

20:45 Bologna-Milan 2-3 (aut. Hernandez, Sansone – Piatek, Hernandez, Bonaventura)

CLASSIFICA: Inter 38; Juve 36; Lazio 33; Cagliari, Roma 29; Atalanta 28; Napoli, Parma 21; Milan, Torino 20; Verona 18; Fiorentina, Bologna 16; Sassuolo*, Lecce, Udinese 15; Sampdoria 12; Genoa 11; Brescia* 10; Spal 9.

*una partita in meno

Foto: Twitter ufficiale Milan