Il Milan sbanca il Bentegodi: 1-0 all’Hellas, decide il rigore di Piatek

Secondo successo consecutivo per il Milan di Marco Giampaolo. Dopo la vittoria contro il Brescia, la squadra rossonera conquista altri tre punti in questa Serie A. Al “Bentegodi”, contro l’Hellas Verona (in 10 uomini dal 21′ per l’espulsione di Stepinski), finisce 1-0: decisiva la rete messa a segno dal dischetto da Piatek, rigore concesso dopo un tiro di Calhanoglu da fuori deviato con il braccio largo da Gunter. Dagli undici metri l’attaccante polacco tira alla destra di Silvestri che intuisce ma non riesce ad arrivare. Piatek ritrova così la via della rete dopo un digiuno che durava da maggio: l’ultima in rossonero era arrivata alla penultima giornata della scorsa stagione, nel 2-0 casalingo sul Frosinone. Nel finale il Milan soffre, l’Hellas sfiora il pari quasi sul gong, ma alla fine i rossoneri portano a casa un successo preziosissimo.

Sabato 14 settembre

Fiorentina-Juventus 0-0

Napoli-Sampdoria 2-0 (Mertens 2)

Inter-Udinese 1-0 (Sensi)

Domenica 15 settembre

Genoa-Atalanta 1-2 (Criscito rig. – Muriel rig., D. Zapata)

Parma-Cagliari 1-3 (Barillà- Ceppitelli 2, Simeone)

Brescia-Bologna ore 3-4 (Donnarumma 2, Cistana – Bani, Palacio, Poli, Orsolini)

Spal-Lazio ore 2-1 (Petagna, Kurtic – Immobile rig.)

Roma-Sassuolo 4-2 (Cristante, Dzeko, Mkhitaryan, Kluivert – Berardi 2)

Verona-Milan 0-1 (Piatek)

Lunedì 16 settembre

Torino-Lecce ore 20.45

CLASSIFICA: Inter 9; Bologna, Juve 7; Atalanta, Milan, Napoli, Torino 6; Roma 5; Lazio, Genoa, Verona 4; Sassuolo, Parma, Brescia, Cagliari, Spal e Udinese 3; Fiorentina 1; Lecce e Samp 0.

Foto: Twitter ufficiale MilanBr