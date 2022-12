Il Milan saluta Mihajlovic: “Un’altra leggenda è andata in paradiso”

Il Milan ha dato l’ultimo saluto a colui che è stato l’allenatore della squadra rossonera in un periodo molto difficile per i meneghini, Sinisa Mihajlovic. Queste le parole della società pubblicate sul canale Twitter: “Un’altra leggenda è andata in paradiso. Ci mancherai molto Sinisa”.

Foto: Twitter Bologna