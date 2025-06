Il Milan saluta Joao Felix: “Ti auguriamo il meglio per il futuro”

28/06/2025 | 10:58:54

Il Milan e Joao Felix si salutano sui social. Il club rossonero, su Instagram, ha pubblicato un post per salutare il suo ormai ex attaccante con un Thank You Joao, all the best for the future”. Il portoghese ha risposto con un “Grazie” accompagnato da un cuoricino rosso e uno nero.

FOTO: X Milan