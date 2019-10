Buone notizie per il nuovo Milan di Stefano Pioli. Il nuovo tecnico rossonero nel pomeriggio ha diretto il suo primo allenamento a Milanello, seduta alla quale ha partecipato anche Mattia Caldara, a lungo fermo per un duplice infortunio al ginocchio. Il difensore si è allenato con i compagni, in gruppo, per la prima volta in questa stagione dopo mesi di assenza.

Foto: Twitter ufficiale Milan